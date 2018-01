Europa cobra da AL estabilidade econômica e luta contra corrupção O primeiro-ministro espanhol e presidente da União Européia, José Maria Aznar, condicionou os planos e programas de cooperação econômica, a ampliação dos investimentos na América Latina e a liberalização do mercado europeu à estabilidade democrática, econômica e política, à transparência, à luta contra a corrupção e a uma maior e mais ampla segurança jurídica dos países latino-americanos. ?Esses são elementos básicos para tomar decisões e q ue fazem parte das conclusões de todas as conferências internacionais realizadas ultimamente, inclusive a de Monterrey?, disse Aznar, na última entrevista concedida à imprensa logo depois do encerramento da reunião de cúpula entre a União Européia e o México neste sábado. Ironia Aznar usou um tom irônico ao responder a insistentes perguntas sobre a frágil diposição européia para abrir mais seu mercado a países latino-americanos: ?É curioso que se façam tantos discursos, manifestações e protestos contra a globalização e a mesma coisa em favor de uma maior abertura de nosso mercado?. Aznar insistiu que os países com os quais a União Européia pretende assinar acordos de livre comércio precisam fazer a sua parte nesses temas, considerados por ele ?determinantes? na hora de se tomar decisões. ?O presidente de um país - e não me peçam para que eu conte quem ou qual - me contou que a corrupção custava a seu país 23% de seu PIB. Vejam, 23% de seu PIB?, comentou Aznar com expressão de incredulidade. Fazendo coro, o presidente do México, Vicente Fox, disse que acordos implicam responsabilidades de ambas as partes. ?É necessário disciplina fiscal e financeira e toda a disposição de implementar medidas que permitam oferecer segurança a investimentos externos e, ao mesmo tempo, investimentos de nosso países em outros?, afirmou Fox. Ao lado do primeiro-ministro da Dinamarca, Anders Rasmossen, e do presidente da Comissão Européia, Pascal Lamy, Aznar lembrou que, entre a última semana de agosto e a primeira de setembro, será realizada uma reunião de cúpula sobre desenvolvimento sustentável em Johanesburgo, na África do Sul, o Rio + 10. ?Esse encontro vai se somar aos de Doha (OMC, no ano passado) e de Monterrey (FMI e BID no começo deste ano) e servirá para insistir nos temas sobre segurança internacional contra o terrorismo, narcotráfico e corrupção?, afirmou o primeiro-ministro espanhol. Novas cúpulas Fox informou ainda que o México estará sediando, no próximo ano, a reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio e, em 2004, a 3a reunião de cúpula da América Latina, Caribe e União Européia. ?A América precisa dessa aproximação com a Europa, e isso ficou claro nesta reunião em Madri?, disse Fox.