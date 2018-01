Europa condena Israel por matar líder palestino A União Européia (UE) expressou nesta segunda-feira "profunda consternação" pelo assassinato do secretário-geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), Abu Ali Mustafa, por forças de Israel. Em uma nota divulgada em Bruxelas, a presidência rotativa da UE - atualmente em poder dos belgas - considera que "o assassinato deliberado do chefe da FPLP é um ato grave" e recorda a posição da UE de condenar "os assassinatos seletivos de ativistas palestinos". A presidência da UE voltou a pedir às partes em conflito que "interrompam imediatamente o ciclo infernal de violência e represálias" para poder relançar o processo de paz. "Apenas com o retorno do diálogo político será possível acabar com o derramamento de sangue e encaminhar um processo de recomposição satisfatório das divisões entre árabes e israelenses". No Cairo, Amr Moussa, secretário-geral da Liga Árabe, disse que o "assassinato por parte de Israel" de Abu Ali Mustafa é "uma ação da política mafiosa ordenada pelo governo que foi previamente planejada". A política israelense "tende a agravar as coisas num momento no qual as partes trabalham para que a calma retorne", declarou Moussa.