Europa conservadora saúda vitória de Chirac A Europa está contente com a vitória espetacular de Jacques Chirac nas eleições legislativas, sobretudo a Europa ligada aos meios industriais e financeiros. Em Londres, o jornal Financial Times saúda a "autoridade ampliada do presidente francês, que lhe permitirá exercer um grande papel na vida européia e internacional". Naturalmente, o Daily Telegraph diz com grande destaque: "Este avanço da direita dá aos conservadores a sua mais expressiva maioria desde 1993". O jornal aconselha Paris a implementar reduções de impostos, flexibilizar as leis trabalhistas e executar uma reforma dos sistemas de previdência social. A rede BBC, igualmente encantada, mas um pouco mais discreta, manifesta seu agrado (e com razão) porque, finalmente, foi encerrado o regime paralisante da "coabitação" (um presidente de um partido e um primeiro-ministro do partido oposto). De passagem, a BBC faz um resumo psicológico do novo primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin: "O senhor Raffarin" - diz a emissora britânica - "transformou numa virtude sua falta de carisma e de talento oratório" (a BBC é cruel, mas inteligente...). Muito naturalmente, a maior parte dos jornais de direita ou governamentais de Madri congratula-se também com o bizarro triunfo de Jacques Chirac. "Chirac absoluto", proclamam jubilosamente os jornais espanhóis, sonhando certamente com os futuros laços entre Paris e o governo de José María Aznar na Espanha. Será preciso ler jornais belgas, para encontrar algumas críticas contra a nova equipe do governo francês. La Libre Belgique ataca pessoalmente o presidente Chirac. "Resta a Chirac pouco tempo para entrar na história, não apenas como chefe de clã, com uma chance incrível e um carisma real, que, entretanto, durante seus 35 anos de vida política, deu provas de uma versatilidade e ligeireza tão grandes que é difícil encontrar nele a menor visão coerente e marcante, ao contrário de De Gaulle, ou até mesmo de Mitterrand." De modo geral, a Itália de Berlusconi está feliz (é bem verdade que a imprensa está muito próxima do governo italiano). Il Giornale, pertencente ao irmão de Silvio Berlusconi, diz em tom escarnecedor: "A França despachou a esquerda e as 35 horas". E atribui o revés dos socialistas à "arrogância da era Jospin". Muitos jornais europeus, embora apoiem decididamente a direita e estejam ao lado de Chirac, preocupam-se entretanto com os "dias seguintes", pois foram numerosas as promessas fogosas feitas por Chirac durante a campanha presidencial (redução de impostos, reformas, aposentadorias, etc...). Muitos já estão indagando a respeito da reunião de cúpula da União Européia em Sevilha, na Espanha, nos dias 20 e 21 deste mês de junho. Um dos temas do encontro de cúpula em Sevilha será delicado para Chirac: trata-se da política agrícola comum, que deveria ser reconsiderada e revista cabalmente, ante a perspectiva da entrada de muitos países do Leste Europeu na União - países cuja agricultura é, ao mesmo tempo, precária e essencial para seu equilíbrio. Muitos observadores estrangeiros temem efetivamente que Chirac se recuse a abandonar os privilégios usufruídos pela França na atual "Política Agrícola Comum" (PAC). Segundo estes jornais, Chirac pretende manter-se fiel a uma política agrícola comum de subsídios à produção e de apoio a um "produtivismo desenfreado". Ora, sabemos que esta política de subsídios arruína as agriculturas africanas (aliás, não apenas as africanas. Muitas outras agriculturas não-européias estão ameaçadas pelo "produtivismo europeu subvencionado"). Le Monde, que comenta as advertências da imprensa européia, chega a temer que esta "subvencionite aguda acabe arruinando a própria União Européia".