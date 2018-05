Europa diz que Maduro não garantiu eleições livres

GENEBRA - A Comissão Europeia disse que o governo de Nicolás Maduro não atendeu aos pedidos que Bruxelas fez para garantir um processo justo nas eleições do fim de semana, que o declararam vencedor.

"A União Europeia (UE) lamenta que não houve um acordo sobre o calendário eleitoral e que o processo eleitoral não garantiu eleições transparentes e justas", disse Carlos Gordejera, porta-voz da diplomacia europeia.

No fim de semana, Maduro voltou a vencer as eleições presidenciais na Venezuela, levando diversos governos a denunciar uma "farsa eleitoral". Vários países latino-americanos retiraram seus embaixadores de Caracas, enquanto o governo americano anunciou novas medidas de sanção contra chavistas. Rússia e China, porém, saíram a favor de Maduro, alertando contra interferências externas no país.

Para que a eleição fosse livre, a Europa considera que "todos os partidos políticos deveriam ter sido autorizados a participar, de uma maneira igual e sem obstáculos".

Segundo Gordejera, a chefe da diplomacia da UE, Federica Mogherini, "pede que o governo (Maduro) crie as condições para eleições livres e justas, com base em um calendário elaborado em comum acordo e com a participação de todos os partidos políticos".

Ela voltou a solicitar que o governo e a oposição venezuelana atuem "de forma unificada para permitir uma solução pacífica para essa crise". "Vamos calibrar futuras ações com base no desenrolar dos acontecimentos", explicou o porta-voz.

Diplomatas em Bruxelas indicaram ao Estado que, desde o fim de semana, são realizadas conversas nos bastidores entre as principais chancelarias do bloco para definir uma linha de atuação.

Um dos principais promotores de uma resposta dura da Europa a Caracas é o governo espanhol de Mariano Rajoy. Tradicionalmente contrário ao regime chavista, ele tenta há meses convencer o restante da UE a adotar uma postura mais crítica, incluindo a aplicação de sanções. Mas, por falta de consenso, o bloco tem se limitado a criticar o processo eleitoral e adotar medidas pontuais.

Negociadores europeus ouvidos pela reportagem indicaram que aguardavam a realização da votação, em uma espécie de chance que se dava para que Maduro sinalizasse com algum tipo de abertura democrática. Mas diante do processo eleitoral do fim de semana, a única opção de Bruxelas foi restabelecer contatos para adotar medidas.

Nas redes sociais, Rajoy deixou claro que esse será o caminho. "No processo eleitoral na Venezuela não se respeitou os mínimos padrões democráticos", escreveu. "A Espanha estudará com seus sócios europeus medidas oportunas e seguirá trabalhando para atenuar o sofrimento dos venezuelanos", afirmou.

O governo da Alemanha também criticou Maduro. "Estas não foram as eleições livres e justas que o povo venezuelano merece", disse o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas. "Condenamos as tentativas de intimidação contra a oposição e pedimos que os responsáveis finalmente permitam a entrada de ajuda humanitária ao país", completou.