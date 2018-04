Europa enfrenta 3º dia de caos aéreo

Pelo terceiro dia, os aeroportos da Europa permaneceram fechados em razão da erupção do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, ampliando o caos no transporte aéreo internacional. Sem melhorias na meteorologia, as nuvens de cinzas continuam invadindo o continente, rumo ao sul e ao leste, ampliando o número de países prejudicados.

Estima-se que empresas aéreas estejam perdendo diariamente US$ 200 milhões com o transtorno.

Ontem, as principais autoridades de aviação civil estenderam o fechamento dos aeroportos, alguns até amanhã. Mais 16 mil voos deveriam ser cancelados ontem - de 22 mil previstos em um sábado normal. No balanço dos três últimos dias, cerca de 41 mil decolagens foram proibidas em razão do risco de panes mecânicas e eletrônicas.

Não há perspectivas de melhoria do quadro. Segundo Magnus Tumi Gudmundsso, geólogo do Escritório Islandês de Meteorologia. A consequência do fenômeno foi mais uma vez o caos no transporte aéreo da Europa. Aeroportos da Irlanda e da Escócia, onde pousos e decolagens chegaram a ser autorizados na manhã de ontem, voltaram a fechar. Na Grã-Bretanha, todos os terminais seguiam fechados, incluindo os de Heathrow, o maior aeroporto da Europa.