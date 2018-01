Europa entra em horário de verão a partir de domingo A Europa entra em horário de verão a partir deste domingo, quando os relógios vão ser adiantados em uma hora. Com o horário de verão, as principais bolsas européias vão passar a fechar às 12h30 (de Brasília). A partir de domingo, Londres (Inglaterra) e Lisboa (Portugal) vão passar a ficar uma hora à frente do padrão universal GMT e 4 horas à frente do horário de Brasília. Paris (França), Roma (Itália), Madri e Barcelona (Espanha), Berlim e Frankfurt (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Viena (Áustria), Amsterdã (Holanda), Oslo (Noruega), Zurique e Genebra (Suíça), Praga (República Tcheca), Copenhague (Dinamarca), Budapeste (Hungria), Luxemburgo (Luxemburgo), Varsóvia (Polônia), Estocolmo (Noruega) e Belgrado (Sérvia e Montenegro) vão passar a ficar 2 horas à frente do padrão GMT e 5 horas à frente do horário de Brasília. Bucareste (Romênia), Sofia (Bulgária), Atenas (Grécia), Ancara e Istambul (Turquia), Kiev (Ucrânia) e Helsinque (Finlândia) vão passar a ficar 3 horas à frente do padrão GMT e 6 horas à frente do horário de Brasília. Moscou (Rússia) vai passar a ficar 4 horas à frente do padrão GMT e 7 horas à frente do horário de Brasília.