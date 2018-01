Europa enviará sonda a Marte em junho A primeira missão européia a Marte decolará do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, no dia 2 de junho. O lançador Soyuz-Fregat, transportando o satélite Mars Express e a sonda de superfície Beagle 2, deverá partir às 23h45, horário local (14h45, hora de Brasília). A viagem a Marte durará seis meses - um tempo relativamente curto, graças às posições da Terra e de Marte em suas órbitas - e a nave deverá entrar em órbita do planeta vermelho no dia 26 de dezembro de 2003. A Nasa, agência espacial americana, deve enviar uma sonda a Marte no dia 5 de junho, e outra mais para o fim do mês. A primeira missão da Europa com destino à Lua, a nave Smart 1, será lançada em agosto. As informações são do site da BBC. Para ler o noticiário da BBC em português, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.