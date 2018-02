Europa está sem dinheiro para participar da Otan A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode "desintegrar-se" se os países europeus não aumentarem sua participação no orçamento da aliança, afirma relatório elaborado por deputados britânicos e divulgado nesta quarta-feira na Câmara dos Comuns. A publicação do documento coincidiu com alerta semelhante de lorde George Robertson, secretário-geral da Otan. "A Aliança Atlântica deve escolher entre modernizar-se ou ficar marginalizada", disse Robertson, conclamando os demais sócios europeus a seguirem o exemplo da Grã-Bretanha e da Noruega, que aumentaram sua participação. "Se os países europeus não são capazes de investir em estruturas militares que lhes permitam atuar em conjunto com os Estados Unidos, então as autoridades de Washington acabarão por adotar decisões por si mesmas", advertiu. Já o relatório parlamentar alerta que existe uma grande diferença entre a capacidade de defesa dos Estados Unidos e a do restante dos países da Europa. "Se a Otan pretende se manter de pé deverá receber mais recursos das administrações européias para aplicar em suas áreas militares", destaca o documento. Os deputados britânicos defendem a adoção de reformas urgentes na próxima reunião de cúpula da aliança, marcada para o fim do ano em Praga. "A Otan sofrerá sérias conseqüências se seus membros europeus não chegarem a um entendimento."