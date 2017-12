Europa estuda interceptar e-mails e telefones A guerra contra o terrorismo parece não ter limite. A Europol - que reúne as polícias e serviços de inteligência da União Européia (UE) - estuda a possibilidade de recomendar aos países uma lei que permita que e-mails pessoais e chamadas telefônicas sejam interceptados pelos governos, supostamente para tentar identificar possíveis terroristas. A proposta foi debatida pela primeira vez em abril deste ano, em uma reunião da Europol em Haia, na Holanda. A idéia é que os governos solicitem às empresas que tenham websites e provedores que guardem informações diárias sobre seus clientes. Desta forma, os governos conseguiriam identificar quem enviou um e-mail, quem o recebeu, de que local e quando foi enviado, além do próprio conteúdo da mensagem. Com tal lei em vigor, os governos que suspeitarem de algum de seus cidadãos poderão monitorar os hábitos dos internautas e tentar abortar um atentado antes que seja cometido. Mas para isso, o projeto de lei prevê que estará permitido que as empresas mantenham os códigos pessoais usados pelos internautas, além das movimentações bancárias feitas pela internet e o uso de cartão de crédito. A ofensiva dos europeus para combater o terrorismo não se limita aos e-mails. A lei prevê que os telefones fixos e celulares sejam examinados com o objetivo de reter toda a informação possível sobre pessoas que tenham feito chamadas suspeitas. A notícia sobre a nova medida de segurança está sendo duramente criticada por organizações não-governamentais européias, que alegam que isso seria uma invasão de privacidade. Resta saber, porém, se os governos europeus irão resistir às pressões dos Estados Unidos, que também poderão ter medida similar e que pedem que a lei européia seja aprovada ainda neste ano.