Europa, Hong Kong e Cingapura compram frango cozido da Tailândia A União Européia, Hong Kong e Cingapura decidiram permitir as importações de carne de frango cozida da Tailândia, desde que certas condições sejam respeitadas, informou Banphot Hongthong, secretário permanente do Ministério da Agricultura e Cooperativas tailandês. "A UE passa a aceitar o frango tailandês que tiver sido cozido a 70 graus Celsius e também a carne dos frangos que foram abatidos antes de 1º de janeiro, enquanto Hong Kong e Cingapura estão permitindo a importação de frangos tailandeses cozidos", disse Banphot durante entrevista a um programa de rádio. A União Européia, segundo maior importador do frango tailandês depois do Japão, impôs seu veto às importações tailandesas na semana passada, seguindo a confirmação de que a influenza aviária se espalhou pelo país. Até agora, duas pessoas morreram no país e 25 das 76 províncias tailandesas tiveram seus plantéis de frango infectados pela doença. As exportações de carne de frango cozida correspondem a cerca de 20% das exportações totais da nação, segundo Banphot. A Tailândia é o quarto maior exportador de frango depois dos EUA, Brasil e China. No ano passado, o país exportou 540 mil toneladas de carne de frango no valor de 54 bilhões de Bahts.