Europa libera ajuda a palestinos Parlamentares da União Européia concordaram, nesta quarta-feira, em desbloquear 18,7 milhões de euros (US$ 17,7 milhões) em ajuda aos palestinos que foi congelada devido a acusações de que parte do dinheiro estaria financiando o terrorismo, mas exigiram "total transparência" sobre como ela será gasta. A aprovação por aclamação ocorreu depois que o comissário de Assuntos Externos da UE, Chris Patten, defendeu apaixonadamente seus esforços para traçar o destino de mais de 1,4 bilhão de euros que a UE destinou na última década para projetos nos territórios ocupados. "Não encontramos evidência de que fundos da UE foram usados de qualquer forma que não aquelas a que foram destinados", afirmou Patten ao Comitê de Assuntos Exteriores do Parlamento Europeu. Ele também advertiu que o comitê arriscaria minar a credibilidade da UE caso continuasse a bloquear a assistência que foi aprovada pelos 15 Estados membros, assim como pelo plenário do Parlamento, no ano passado. "Se virarmos as costas para isso, qualquer conversa sobre a Europa participar do processo de paz no Oriente Médio será inútil", disse. O comitê havia adiado a votação há duas semanas, depois de acusações de que parte da verba da UE havia sido usada para comprar armas ou apoiar atividades terroristas. Investigadores da Comissão Européia, que administra a ajuda da UE, reuniram-se com oficiais de segurança e do governo israelense e buscaram também comentários do Fundo Monetário Internacional, que monitora os pagamentos da UE e informa mensalmente se condições impostas estão sendo cumpridas. Patten admitiu, entretanto, que devido à corrupção na Autoridade Palestina, de Yasser Arafat, e outros problemas, era quase impossível saber para onde foi cada euro enviado. "É uma pergunta impossível de se fazer no mundo real", afirmou. "Estamos fazendo todo o possível e seguiremos qualquer conselho construtivo". Desde junho de 2001, a ajuda da UE inclui 10 milhões de euros mensais em assistência orçamentária para a Autoridade Palestina fazer frente à recusa de Israel de transferir impostos que coleta em nome dos palestinos. Patten argumentou que, ao evitar o "colapso financeiro" da "legítima" administração de Arafat, que foi estabelecida pelos acordos de Oslo, a UE "está prevenindo caos e anarquia ainda maiores" ao ajudar a garantir a continuidade dos serviços de saúde, educação e outros. "Se houver um Estado palestino, tem de haver uma Autoridade Palestina", considerou. Ele afirmou que a UE está na vanguarda de esforços para promover reformas no sentido de uma "sociedade livre e mercado livre" entre os palestinos.