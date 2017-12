Europa pode processar Israel por destruir infra-estrutura palestina A União Européia (UE) informou segunda-feira que pode pedir indenização a Israel pelos projetos financiados pela UE na Cisjordânia e Faixa de Gaza, avaliados em US$ 14,7 milhões, destruídos por forças israelenses nos últimos 16 meses de confrontos, no que uma autoridade européia classificou ato de "vandalismo". O ministro do Exterior espanhol, Josep Pique, escreveu uma carta entregue nesta segunda-feira ao chanceler israelense Shimon Peres informando que a UE está seriamente preocupada com a destruição e se reserva o direito de exigir compensação, disse a porta-voz do Ministério do Exterior de Israel, Yaffa Ben-Ari. A Espanha ocupa atualmente a presidência rotativa da UE. Ben-Ari afirmou que Israel está tentando causar o mínimo dano às instalações civis. Alan Baker, assessor legal do Ministério do Exterior, disse que Israel se reserva o direito de alvejar instalações palestinas quando elas são usadas para planejar e executar ataques contra Israel. "No contexto de uma guerra essas coisas acontecem e é isso", afirmou Baker à Rádio de Israel. Jean Breteche, chefe do Escritório de Assistência Técnica da Comissão Européia em Jerusalém, responsável pela execução e administração de projetos de desenvolvimento na Cisjordânia e Faixa de Gaza, acusou Israel de causar a destruição intencionalmente. "Os projetos dos quais falamos são de infra-estrutura - escolas, laboratórios, pista de pouso, suprimento de água - nada que poderia justificar uma demolição por razões de segurança. Trata-se de uma forma de vandalismo", disse Breteche. Ele afirmou que 17 projetos foram destruídos ou seriamente danificados por operações militares israelenses.