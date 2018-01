Europa pretende antecipar-se à Alca No primeiro dia de reuniões entre a União Européia e o Mercosul para a formação de um bloco comercial entre os dois continentes, os representantes de cada região destacaram a importância politica da associação que se negocia. Segundo o chefe da comitiva européia, Guy Legras, "a verdadeira ambição da negociação é política". Falando em nome do Mercosul, o vice-ministro de Relações Economicas Internacionais do Paraguai, Juan Alfredo Buffa Ramirez, confirmou que a vontade politica do Mercosul em constituir uma associação com a UE "é irreversivel". Para muitos diplomatas presentes à reunião, a enfase de Bruxelas no aspecto político do acordo faz parte de uma estratégia para evitar a predominância dos Estados Unidos em todas as partes do globo. De fato, o medo da UE é ver a Alca (Área de Livre Comércio das Américas) se formar antes que a Europa consiga um acordo comercial com os principais parceiros na America do Sul: Brasil e Argentina. Esta segunda-feira foi dedicada às negociações politicas. Apesar da falta de uma definição quanto à agenda de negociações entre europeus e o Mercosul, os diplomatas começam a desenhar as futuras instituições do novo bloco entre os continentes. Os dois grupos debateram uma proposta para a criação de um Conselho de Associação, que seria responsável pelas iniciativas politicas e comerciais da zona de livre comércio. Nesta terça-feira, os negociadores devem se concentrar sobre um setor polêmico: o agrícola. O Mercosul não aceita um acordo que não inclua a abertura do mercado europeu para os produtos agrícolas da região. Já os europeus argumentam que não podem concorrer com a produção do Mercosul caso o setor seja liberalizado.