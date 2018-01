Europa prevê espaço aéreo congestionado em 2025 Passageiros de aviões na Europa enfrentarão problemas graves de congestionamento por volta de 2025, se as viagens aéreas continuarem a crescer no ritmo atual, diz relatório divulgado hoje. O texto, intitulado Desafios do Crescimento, foi preparado pela Eurocontrol, órgão de segurança aérea da Europa, e pela Conferência Européia de Aviação Civil. De acordo com o relatório, a demanda por viagens aéreas deverá mais que dobrar até 2025, significando "um potencial de 3,7 milhões de vôos a cada ano será acomodado, mesmo se a capacidade da rede aeroportuária aumentar em 60%". De acordo com o estudo, 75% dos aeroportos europeus não têm como construir novas pistas.