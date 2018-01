Europa promete mais 300 milhões de euros à Ásia O comissário de Ajuda e Desenvolvimento da União Européia, Louis Michel, disse que o grupo tem mais 300 milhões de euros disponíveis para ajuda emergencial aos países atingidos pelo maremoto de domingo passado na Ásia. A Comissão Européia já enviou 33 milhões de euros em ajuda para a Indonésia, Sri Lanka e as Maldivas. Michel disse que tentará organizar uma conferência internacional de ajuda às regiões atingidas durante a reunião especial convocada para 6 de janeiro em Jacarta (Indonésia) pela Associação dos Países do Sudeste Asiático (Asean). Além dos dez países-membros da Asean, deverão participar dessa reunião o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e os ministros das Relações Exteriores dos EUA, do Japão, da Índia, da China e da Austrália. O comissário europeu disse ainda que a ONU vai coordenar uma reunião de doadores no dia 11 em Genebra.