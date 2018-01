Europa propõe reduzir líquidos permitidos em aviões A Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) proporá aos Estados-membros uma redução do limite dos líquidos que os passageiros poderão levar a bordo dos aviões, anunciou nesta quarta-feira o comissário de Transportes da UE, Jacques Barrot. Não se trata, por enquanto, de uma proposta formal, mas de uma "base" para discutir com os Estados em uma próxima reunião prevista para o dia 27 em Bruxelas, disseram fontes da direção geral de Transportes. A idéia é limitar o tamanho das garrafas ou recipientes e também a quantidade de líquidos que podem ser transportados por um passageiro na bagagem de mão, mas esta limitação não afeta as compras feitas após a passagem no controle de segurança dos aeroportos.