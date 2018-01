Europa quer criar força conjunta contra imigração ilegal Os países membros da União Européia (UE) respaldaram hoje, em Roma, a criação de uma força fronteiriça contra a imigração ilegal. Segundo o ministro do Interior italiano, Claudio Scajola, que presidiu uma reunião de ministros do Interior da UE e de 13 países que aspiram se integrar à união, os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos levaram a mudanças de atitude em várias nações. De acordo com altos funcionários europeus, uma decisão final a respeito de uma força de fronteira contra a imigração é de responsabilidade dos dirigentes da UE, que examinarão o tema da imigração em uma cúpula marcada para ocorrer em junho na cidade espanhola de Sevilha. O tema chegou ao topo da agenda política européia depois do 11 de setembro e das vantagens eleitorais obtidas por partidos de direita com programas anitiimigratórios e populistas em muitos países da Europa. Os governos da UE já haviam prometido a criação de uma política conjunta para a imigração, mas tal promessa não foi cumprida. A Grã-Bretanha, Dinamarca e República da Irlanda, em particular, preferem manter o direito de decidir quem entra ou sai de suas fronteiras. Na reunião de hoje, os ministros do Interior revisaram um estudo para a criação de uma polícia de fronteira destinada a vigiar portos e aeroportos, além de examinar comunicações via Internet, com a intenção de evitar o contrabando de seres humanos e coordenar as gestões continentais para cortar a corrente de imigrantes sem documentos. "A Europa não deseja ser uma fortaleza, mas há a percepção de que devemos controlar o fluxo de pessoas", disse Scajola a jornalistas.