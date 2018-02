Europa quer implementação de cessar-fogo na Ucrânia

O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, disse hoje que líderes europeus discutiram a crise da Ucrânia numa reunião em Milão e enfatizaram a necessidade de implementar urgentemente o acordo de cessar-fogo fechado em Minsk no mês passado.

"Ainda há muitas diferenças, mas existe o desejo de se encontrar uma solução e, por esse motivo, podemos ser otimistas", disse Renzi, após o encontro.

Segundo o premiê, foi discutida uma proposta para controlar as fronteiras da Ucrânia com aeronaves não tripuladas (drones) e novos recursos tecnológicos. A reunião aconteceu às margens de uma cúpula de líderes europeus e asiáticos em Milão.

Além de Renzi, participaram do encontro a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Ucrânia, Petro Poroshenko, e da França, François Hollande, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron, entre outras autoridades.

O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, que também esteve na reunião, afirmou que é preciso acompanhar a implementação do acordo de cessar-fogo na Ucrânia, controlar as fronteiras e realizar eleições locais no leste do país. Fonte: Dow Jones Newswires.