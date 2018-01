Europa reage com cautela ao pedido de Bush sobre Iraque O chanceler russo, Igor Ivanov, disse que seu país espera que a ONU levante em breve as sanções contra o Iraque, mas destacou que o procedimento não será automático, pois ainda não se sabe se o país tem armas de destruição em massa. O presidente francês, Jacques Chirac, por sua vez, reagiu com cautela ao pedido dos EUA de levantamento das sanções internacionais. Chirac disse nesta quarta-feira em Atenas que cabe à ONU decidir quando deve acabar com as sanções, o que permitiria que os EUA controlassem a venda do petróleo iraquiano. Os países europeus em geral mostraram-se cautelosos diante da idéia de levantar as sanções, pois elas constituem a única base legal que proporciona à ONU um papel no Iraque, por meio do sistema de inspeções e do programa Petróleo por Alimentos. Segundo analistas, há a circunstância paradoxal de que uma medida razoável, como a de eliminar as sanções econômicas após a queda do regime de Saddam Hussein, poderia não ser conveniente, pois criaria um vazio legal. "A comunidade internacional está, é claro, interessada em levantar o quanto antes as sanções", disse hoje o chanceler russo. "Mas é necessário estarmos certos da presença ou da ausência de armas de destruição em massa", declarou. "Sempre dissemos, não apenas nós, mas também os EUA, que as resoluções do Conselho de Segurança da ONU devem ser cumpridas em sua totalidade", acrescentou Ivanov, referindo-se à resolução de 1991 que estabeleceu a destruição das armas nucleares, químicas e biológicas iraquianas e de mísseis com um alcance superior a 15 quilômetros. Um Conselho de Segurança dividido discutirá na próxima semana a espinhosa questão do levantamento das sanções econômicas ao Iraque, impostas após a Guerra do Golfo em 1991. Segundo acreditam os diplomatas, será um debate difícil e complicado. Fontes diplomáticas disseram que antes de se acertar qualquer suspensão ou levantamento das sanções, "os membros do Conselho querem ter uma idéia mais clara de qual será o real papel da ONU no futuro do Iraque". Veja o especial :