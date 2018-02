Europa regulamenta "bebida energética" com alto teor de cafeína Na tentativa de evitar que os europeus tenham um choque inesperado, os dirigentes da União Européia (UE) adotaram nesta quinta-feira novas regras para os rótulos de bebidas e alimentos contendo cafeína. As novas regras dizem respeito principalmente às chamadas "bebidas energéticas", como a Red Bull austríaca, que contém mais de 150 miligramas de cafeína por litro. A partir de julho do próximo ano, essas bebidas deverão exibir nos rótulos indicações do "alto teor de cafeína" e a quantia, decidiu a Comissão Européia. Bebidas feitas com chá ou café terão de deixar claro nos rótulos que têm a base no chá e no café. Bebidas que contêm aromatizante de quinino, como a água tônica, também deverão alertar no rótulo os consumidores que têm hipersensibilidade à substância.