Europa retoma maior parte dos voos

O transporte aéreo voltou a funcionar de forma parcial ontem em grande parte da Europa, no sétimo dia de erupções do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia. Segundo a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol), 75% do espaço aéreo da região foi liberado e a expectativa era que 50% dos voos previstos conseguiriam decolar até o fim da noite.

Ainda assim, nas grandes capitais, como Paris, a situação dos passageiros que tentam voltar para casa ainda é difícil. A retomada dos voos ontem era lenta e desigual. Na segunda-feira, o Eurocontrol dividiu o espaço aéreo da Europa em três, de acordo com o grau de periculosidade gerado pela nuvem de cinzas expelida pelo vulcão.

A primeira, fechada aos voos, incluía o Noroeste do continente ? a maior parte da Grã-Bretanha, da Dinamarca e da Suécia. A segunda, parcialmente fechada e com "restrições significativas", abarcava a Alemanha e o norte da França. A terceira, liberada, era mais ampla, incluindo Itália, Noruega, parte do sul da França, Bélgica e Holanda.

"Esperamos que hoje 50% dos voos sejam realizados na Europa", afirmou Brian Flynn, coordenador de operações do Eurocontrol, às 18h30.Segundo um boletim da entidade, 13 mil voos foram realizados ontem. Em uma terça-feira normal, são de 27 mil a 28 mil decolagens. No total, 95 mil voos foram cancelados desde quinta-feira, quando o vulcão entrou em atividade. Na Alemanha, ontem a Lufthansa ainda estimava em 200 o número de voos que realizaria ao longo do dia ? ou 15% do normal. Já a Air Berlin realizaria "tráfego normal" a partir das 18 horas.

Na Inglaterra, a British Airways cancelou todos os voos de curta e média duração, concentrando-se nas rotas internacionais. Na França, a Air France informou ter realizado 95% de longos trajetos e 25% dos médios.

Operando a partir do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, a TAM mantinha confirmados, até as 21 horas (16 hora de Brasília) de ontem três vôos pra o Brasil. A companhia deu prioridade a passageiros com passagens marcadas para a sexta-feira e o sábado.

De acordo com as autoridades aeroportuárias, a perspectiva é de aumento progressivo do número de voos, mesmo com a intensificação da atividade do vulcão islandês. A maior parte das grandes companhias previa a realização de 100% dos voos de longa duração, entre os quais os que ligam a Europa ao Brasil.

Aviões de teste passaram a sobrevoar países como a França. O objetivo é verificar as condições de visibilidade e o impacto das cinzas nos sistemas eletrônicos e mecânicos das aeronaves. Desde o domingo, nenhum dos voos apresentou problemas técnicos, o que reforçou a pressão das companhias pela liberação parcial do espaço aéreo.

Para tirar a dúvida, foram realizados ontem voos de aeronaves adaptadas para verificar a qualidade do ar e a presença de cinzas na atmosfera. O resultado das análises seria divulgado na noite de ontem. Enquanto o diagnóstico não fosse conhecido, o tráfego na Europa só poderia ser realizado pelos "corredores aéreos", definidos pelas autoridades aeronáuticas. Os voos da Air France entre Paris e Nova York, por exemplo, estavam levando uma hora além do tempo regular, em razão da passagem obrigatória por Bordeaux, no sul do país.