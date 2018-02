Europa, Rússia e ONU discordam dos EUA sobre o Oriente Médio Líderes da Europa, da Rússia e da ONU discordaram profundamente dos Estados Unidos nesta terça-feira sobre o futuro do líder palestino Yasser Arafat, lembrando que ele preside com legitimidade o movimento que luta por um Estado independente para seu povo. Durante duas horas de negociações de alto nível, os líderes disseram ao secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, que avanços devem ser feitos não apenas para conter a violência, mas para encerrar definitivamente o conflito árabe-israelense. Pontos de vista divergentes ofuscaram uma preocupação comum com relação ao sofrimento do povo palestino. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o chanceler russo, Igor Ivanov, o chefe da diplomacia européia, Javier Solana, e Powell concordam sobre a necessidade de se encontrar meios para ajudar os palestinos. Porém, até numa questão como esta a discórdia era evidente. O presidente dos EUA, George W. Bush, ao exigir a saída de Arafat, acusou a Autoridade Palestina de corrupção e procura distribuir a ajuda aos palestinos sem recorrer à entidade. Em contrapartida, os governos europeus e outros doadores entregam parte da ajuda diretamente à Autoridade Palestina. Solana, nervoso com as acusações de que o dinheiro seria desviado, disse que nenhum programa internacional de ajuda humanitária funciona com mais eficiência que este. Ao ressaltar a determinação do governo Bush em conter os atentados palestinos contra Israel, Powell insistiu que "tudo começa com uma maior sensação de segurança". Mas Annan retrucou: "Precisamos de progresso em outras frentes." Sem este progresso, defende Annan, será difícil conter a violência. Ivanov defendeu a liderança de Arafat, lembrando que ele foi eleito presidente da Autoridade Palestina por seu povo. O ministro de Relações Exteriores da Dinamarca, Per Stig Moeller, cujo país ocupa a presidência rotativa da UE, disse que a escolha de Arafat como líder de seu povo faz com que seja necessária negociar com ele. Enquanto Bush pede abertamente a remoção de Arafat do poder, Powell comentou recentemente ser favorável a algum tipo de participação do líder palestino. Hoje, ao receber um pedido para entrar em detalhes, ele esquivou-se: "Nossa preocupação no momento não é com alguns indivíduos, mas com todo o povo." Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO