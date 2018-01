Europa também propõe sanções contra massacre no Sudão A União Européia juntou-se aos Estados Unidos para pressionar a ONU a adotar sanções contra o Sudão, se o governo de Cartum falhar em deter a violência na região de Darfur. O Sudão criticou a decisão, dizendo que ameaças só agravarão o problema. Os 25 chanceleres dos países-membros da UE exortaram o governo sudanês a implementar as medidas prometidas ao secretário-geral da ONU em 3 de julho, reprimindo as milícias árabes, melhorando a segurança e facilitando o acesso dos grupos de ajuda humanitária. Autoridades européias estudam congelar o patrimônio do governo sudanês e dos líderes rebeldes. A decisão final caberá ao Conselho de Segurança nas Nações Unidas.