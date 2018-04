Europa tem 70% dos voos cancelados nesta segunda

Cerca de 70% dos voos previstos para esta segunda-feira na Europa devem ser cancelados, de acordo com a agência europeia de aviação, a Eurocontrol.

A Eurocontrol divulgou nesta segunda-feira que entre 8 mil e 9 mil dos 28 mil voos previstos para o dia devem ser cancelados, devido à nuvem de cinzas expelidas pelo vulcão da geleira de Eyjafjallajoekull, na Islândia.

O espaço aéreo continua total ou parcialmente fechado em mais de 20 países europeus.

Mais de 6,8 milhões de passageiros foram afetados pela maior crise no setor de transporte desde os atentados de 11 de setembro de 2001. A crise entra nesta segunda-feira no seu quinto dia. Mais de 63 mil voos foram cancelados nos últimos quatro dias, provocando perdas estimadas em torno de US$ 200 milhões (R$ 350 milhões) por dia.

A Grã-Bretanha anunciou que vai enviar três navios da Marinha britânica para buscar passageiros britânicos que não conseguem voltar ao país. Os navios HMS Ark Royal, HMS Ocean e HMS Albion serão enviados à Espanha. Os portos ainda não foram divulgados.

As agências de turismo do país estimam que 150 mil pessoas não conseguem voltar para a Grã-Bretanha. Outros meios de transporte, como balsas e trens, já estão lotados.

Os primeiros-ministros da Grã-Bretanha e Espanha, Gordon Brown e José Luiz Zapatero, discutiram nesta segunda-feira um plano para tornar Madri um ponto de referência para os britânicos que não conseguem voltar ao país.

Como o espaço aéreo espanhol continua aberto, a ideia é fazer com que os britânicos em outros continentes se desloquem até a capital espanhola, e depois sigam por outros meios de transporte para o país.

Nesta segunda-feira, o governo disse que o espaço aéreo britânico continuará fechado até 01h00 de terça-feira (21h00 da noite de segunda no horário de Brasília). O espaço aéreo está fechado no país desde o meio-dia da quinta-feira passada.

Várias escolas britânicas estão sofrendo com a falta de professores, já que na semana passada o país estava em férias escolares e muitos professores que viajaram não conseguiram retornar ao país. Algumas escolas cancelaram as aulas.