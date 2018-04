Europa tem o dever moral de apoiar o despertar árabe

CATHERINE, ASHTON, THE NEW YORK TIMES, É REPRESENTANTE DE ASSUNTOS EXTERNOS DA UNIÃO EUROPEIA, CATHERINE, ASHTON, THE NEW YORK TIMES, É REPRESENTANTE DE ASSUNTOS EXTERNOS DA UNIÃO EUROPEIA, O Estado de S.Paulo

Artigo

As reações na Europa ao despertar árabe têm oscilado muito entre o otimismo e o pessimismo. Agora que a euforia inicial deu lugar às inevitáveis dúvidas, devemos manter o curso e reafirmar nosso compromisso com as democracias que emergem.

Nosso ponto de partida deve ser que a democracia - em toda parte - pode ser conturbada: empolgante, inspiradora e libertadora, mas também confusa, turbulenta e imprevisível. A história, sobretudo a história de nosso continente, nos diz que, quando a democracia real deita suas raízes, com estado de direito, direitos humanos, igualdade de gêneros, administração imparcial, liberdade de expressão e investimentos privados, além de eleições honestas, os países prosperam e procuram viver em paz com seus vizinhos.

É por isso que sou uma otimista. E o que houve nos 12 últimos meses é de fato admirável. Testemunhamos eleições livres e justas na Tunísia, Egito e Marrocos.

Tenho ouvido opiniões céticas sobre se "nós"podemos confiar nesses novos grupos políticos que chegaram ao poder na Tunísia, no Egito e na Líbia, sob inspiração de vários tipos de islamismo. Alguns estão preocupados e argumentam que não é do interesse da Europa apoiar e dar assistência ao despertar árabe. Eu discordo.

Temos um dever moral e uma necessidade prática de ajudar nossos vizinhos a alcançar a democracia e a prosperidade. Não somos "espectadores". Nós nos comprometemos a nos engajar, trabalhar e discutir com todos os governos, parlamentos e organizações com os quais partilhamos nosso compromisso com a democracia.

Uma questão que os islâmicos com frequência colocam é se "eles" podem confiar em nós. Creio que há uma necessidade aguda de superarmos essas suspeitas mútuas e procurarmos nos conhecer melhor uns aos outros.

Pôr todos os islâmicos numa mesma categoria é enganoso e contraproducente. Precisamos da confiança mútua como a base do engajamento com a nova liderança política. Essa relação só poderá ser alcançada por meio do diálogo direto. Mostraremos humildade ante essa imensa tarefa. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK