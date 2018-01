Europa tentará enviar sonda para pouso em cometa A Agência Espacial Européia anunciou nesta segunda-feira que está pronta para tentar, pela terceira vez, lançar uma sonda rumo ao espaço sideral com o objetivo de pousá-la sobre um cometa. A sonda Rosetta deverá chegar em maio de 2014 às proximidades do cometa 67P/Churymov-Gerasimenko e soltará uma sonda secundária que tentará chegar à superfície do corpo celeste. A última tentativa de enviar a sonda fracassou devido a um problema no isolamento do foguete propulsor. Os cientistas esperam que a missão revele importantes informações sobre a origem do sol e dos planetas vizinhos da Terra, já que os cometas são os objetos mais primitivos de nosso sistema solar, formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. No passado, outras naves já se aproximaram de cometas para tirar fotografias. O foguete Ariane 5, que enviará a Rosetta ao espaço, foi levado ontem de volta à plataforma de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa. A partida está prevista para as 4h17 de amanhã (pelo horário de Brasília. Caso fatores climáticos provoquem atrasos, o lançamento deverá ocorrer às 4h37. A nave deveria ter partido na última sexta-feira, mas foi suspensa depois de uma inspeção de rotina ter revelado que um pedaço de 10cm x 15cm de material isolante havia desprendido do aparato. Fortes ventos nas camadas superiores da atmosfera já haviam causado o adiamento do lançamento na última terça-feira.