Europa terá chuva de estrelas cadentes na terça-feira As chuvas de estrelas cadentes que iluminam todos os meses de novembro o céu deverão ser particularmente espetaculares este mês, especialmente na madrugada do próximo dia 19. Segundo associações de astrônomos, o ápice do fenômeno na Europa, continente norte-americano e noroeste de África deverá ocorrer por volta das 8h do Brasil. Segundo os cientistas, o espetáculo não voltará a repetir-se com tal intensidade antes de 2098 ou 2131. As estrelas cadentes aparecem sempre que meteoritos (grãos de poeira na maior parte das vezes, por vezes pedras maiores ou menores) entram em contato com as camadas densas da atmosfera, à velocidades entre 15 e 70 quilômetros por segundo. Em razão do atrito do ar, essas poeiras tornam-se incandescentes antes de se volatilizarem. Eletrizado pela passagem dos meteoritos, o ar torna-se luminescente, dando a impressão de rastos persistentes, parecendo vir de um mesmo local do céu.