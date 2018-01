Europa veta importação de animais franceses Veterinários da União Européia (UE) recomendaram hoje que todas as exportações de animais vivos procendentes da França sejam interrompidas até 27 de março, depois que vários casos de febre aftosa foram confirmados hoje no país. Uma autoridade do setor agrícola da UE disse que as exportações de todos os laticínios e derivados de carne das regiões francesas de Mayenne e Orne também serão vetadas. Os veterinários do bloco vão voltar a se reunir em 21 e 22 de março para revisar as medidas de controle aplicadas no momento nos países integrantes da UE. O Ministério de Agricultura francês disse hoje que uma vaca infectada foi encontrada num rebanho de 114 animais de uma fazenda do oeste do país, próxima a uma fazenda que importou ovelhas do Reino Unido em fevereiro. Todos os animais do rebanho foram sacrificados. Desde então, outros três casos foram confirmados em ovinos em três fazendas da região de Seine-et-Marne, ao leste de Paris.