Europeus ainda a favor de Kyoto Os chefes de Estado e de governo da União Européia reiteraram, em nota oficial divulgada ontem em Bruxelas, seu compromisso com o Protocolo de Kyoto sobre o aquecimento global. Evento raro, a divulgação de um texto unânime entre as lideranças européias dá um sinal da força que estas farão para que a reunião sobre mudanças climáticas que começou ontem, em Bonn, não termine em mais um impasse. O encontro é a continuação do realizado em Haia, em novembro, que terminou sem acordo em função da saída dos Estados Unidos das negociações. Leia mais