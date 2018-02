Europeus criticam EUA por Tribunal Internacional O Parlamento Europeu condenou energicamente a "manifesta hostilidade" dos Estados Unidos para com o Tribunal Penal Internacional, ao mesmo tempo em que confirmou seu apoio a esta corte, criada há quatro anos em Roma para julgar crimes contra a humanidade, de guerra e genocídios. O tribunal, que está em vigor desde abril, entrou em funcionamento na última segunda-feira. A resolução do parlamento Europeu, com sede na cidade francesa de Estrasburgo, é uma das investidas mais claras lançadas até agora por parte da Europa contra os EUA, sobre o tema do TPI. Washington rechaça o tribunal e exige imunidade para os militares americanos que operam no exterior ou que participam de missões de paz.