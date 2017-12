Europeus criticam Fidel por violar direitos humanos Os chanceleres da União Européia criticaram o presidente Fidel Castro por violações de direitos humanos em Cuba e condenaram o recente encarceramento de 16 ativistas e jornalistas na ilha. Os 25 ministros de Relações Exteriores europeus afirmaram também que desejam ver uma mudança na política do governo de Cuba. Por meio de um comunicado, os chanceleres expressaram "sérias preocupações com a atual violação em grande escala dos direitos humanos em Cuba", entre elas os julgamentos dos dissidentes, em abril e maio últimos. Exortaram a uma "transição pacífica para a democracia pluralista e o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais" no país. As relações entre a ilha e a Europa entraram num um mau momento desde que, no ano passado, Cuba encarcerou dezenas de dissidentes sob acusações de receber dinheiro dos Estados Unidos para conspirar contra o governo de Fidel. Em resposta aos últimos julgamentos, os chanceleres europeus decidiram conservar as medidas de protesto implementadas em 2003.