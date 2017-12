Europeus divididos sobre imigração Os 15 países da Europa, reunidos em Sevilha, estão de acordo com uma questão: o Velho Continente está se curvando sob o peso dos fluxos migratórios que lançam nas margens italianas, espanholas, francesas populações maltrapilhas que chegam clandestinamente do imenso cinturão de miséria que envolve o Mediterrâneo - Magreb, África Negra, Iugoslávia, Turquia - e ainda do Sri Lanka, Bangladesh... Esse acordo é bem recente: até então, a países como Holanda e Inglaterra repugnava perseguir ou expulsar os "sem abrigo nem residência fixa" que chegavam do Terceiro Mundo. Mas duas coisas mudaram: a primeira é o aumento exagerado dos fluxos migratórios, apesar das tentativas de controlá-los feitas por cada nação. A segunda, mais decisiva, é o progresso extremamente rápido efetivado em toda a Europa da "peste" dos partidos "populistas", "fascistas" ou "racistas". Essa peste proliferou-se há alguns meses. Um pouco na França (mas menos do que se imaginava após o bom resultado de Le Pen nas eleições presidenciais), e muito em países até então famosos por sua tolerância e generosidade - por exemplo, Holanda, Dinamarca e até mesmo Bélgica (sem falar da Itália de Berlusconi). E é para suplantar os partidos xenófobos que os países não-xenófobos querem expulsar os estrangeiros! Portanto, todos os europeus estão de acordo. O problema é que, em seguida, os mesmos países não estão mais inteiramente de acordo, a partir do momento em que se debruçam sobre os meios práticos que poderiam frear ou administrar esses "fluxos migratórios". Sobre essa questão, as divergências parecem brutais: trata-se do projeto, concebido pela Espanha e pela Grã-Bretanha de, no futuro, infligir sanções contra países pobres que deixam seus cidadãos se dirigirem, muitas vezes correndo risco de vida, para as pradarias felizes da Europa. Qual é a proposta da Espanha e da Inglaterra? Punir fortemente os países que não cooperam com os europeus para controlar a maré dos migrantes clandestinos. Quais são as sanções? Bem, para Madri e Londres, é muito simples: bastaria que a Europa reduzisse a ajuda para o desenvolvimento concedida aos países pobres. Esse esquema não agrada a todos os europeus. Alguns estão inclusive escandalizados. Não admitem que a Europa se torne uma "fortaleza", cheia de riquezas, de liberdades e de felicidade, isolada no meio de povos desesperados (e, para completar, muitas vezes ex-colônias da Europa!). O presidente francês, Jacques Chirac, parece - pelo menos, no momento - não concordar com a posição de Londres e de Madri. Sua análise é bem feita. Ele recusa esse mecanismo diabólico não só porque a França deve honrar sua tradição de generosidade, mas também, disse seu porta-voz, na manhã desta sexta-feira em Sevilha, porque essa política correria o risco de ser "contraproducente" e de agravar o mal muito mais do que curá-lo. Na verdade, fatalmente os países que nutrem a emigração, mesmo que se vissem privados da ajuda dos europeus, são lugares massacrados pela miséria e incapazes de alimentar suas populações. Ora, se a ajuda externa for suspensa, automaticamente a conseqüência será mergulhar os países do Terceiro Mundo um pouco mais na fome, no abandono. "Portanto, agravar a situação econômica do país que receber sanção leva ao sério risco de aumentar os fluxos migratórios muito mais do que ter a chance de reduzi-los", disseram os franceses nesta manhã.