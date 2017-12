Europeus e iranianos estão prestes a selar acordo nuclear Negociadores iranianos e europeus estão próximos de um acordo, pelo qual Teerã congelará todo o seu programa nuclear, mas o assunto ainda precisa ser aprovado pelo governo do Irã, revelaram diplomatas. Um dos diplomatas disse à Associated Press que o acordo significará que o Irã abre mão da exigência de que cerca de 20 centrífugas sejam excluídas do congelamento das atividades de enriquecimento de urânio. Mas em vez de aceitar que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) lacre o equipamento, a inatividade das centrífugas iranianas seria monitorada por câmeras da entidade, disse um diplomata sob condição de anonimato. Outros diplomatas comentaram que detalhes do acordo ainda precisam ser alinhavados antes de seu anúncio formal, mas confirmaram a essência dos termos em negociação. A reunião foi adiada para a tarde de segunda-feira, à espera de uma resposta formal do governo iraniano e dos acertos finais no texto do acordo.