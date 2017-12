Europeus escolhem os paraísos para se viver no continente Pessoas que vivem nos arredores rurais de Antuérpia, na Bélgica, mostram-se as mais satisfeitas da Europa com a qualidade de vida em sua comunidade. É o que indica a nona pesquisa realizada com 11.000 pessoas em 112 áreas rurais e urbanas de nove países europeus sobre quão felizes são com um leque de fatores que engloba meio ambiente, segurança, lazer, serviços e saúde. Os 10 primeiros lugares dos mais satisfeitos do ranking são dominados por locais da França rural. Irlanda, Alemanha e Inglaterra também têm pontos altos, enquanto as pessoas que vivem na Grécia, Itália e Espanha se dizem as menos satisfeitas. Os noruegueses também registraram níveis de satisfação abaixo da média européia, embora tenham uma das maiores rendas per capita do mundo. A pesquisa telefônica foi realizada pelo NFO Direct Services, instituto de pesquisa de opinião, entre junho e agosto deste ano para o laboratório Pfizer. Cerca de 100 pessoas foram entrevistadas em cada uma das 112 áreas. A idade entre os participantes refletia a demografia de cada localidade. Dublin, ainda segundo a pesquisa, é melhor capital européia para se viver, com 68% da pessoas satisfeitas com sua cidade, seguida de Londres, Paris e Berlin. No total, as localidades da Irlanda tiveram a mais alta proporção de pessoas satisfeitas, com 69%. França e Inglaterra vêm em segundo lugar, com 66% de satisfeitos com seu pedaço de terra. A média na Europa é de 61%. As habitantes de Cork, na Irlanda, são os mais generosos quando avaliam a educação, cortesia e espírito comunitário de seus vizinhos. São também os mais satisfeitos com os serviços sociais e grupos de voluntariado em sal comunidade. Veja outras descobertas da pesquisa: - Nantes foi considerada a melhor cidade da França, seguida de perto por Grenoble. - Munique foi eleita a melhor cidade alemã, mas áreas rurais em torno de Illertissen sobem ao topo do ranking da Alemanha. - Ermoupolis é a melhor cidade da Grécia. Seus moradores estão 27% mais satisfeitos que a média grega. - Irlanda foi considerado o melhor país da Europa e Dublin, a melhor capital. - Bolonha foi escolhida a melhor cidade da Itália. Roma ficou em sétimo, no ranking italiano e Milão, em quarto. - Bergen obteve a mais alta pontuação entre as cidades da Noruega, mas os arredores rurais de Oslo atingiram o topo do ranking. - Bilbao surge como a melhor cidade da Espanha. Madri teve a terceira pontuação mais baixa, batendo apenas Málaga e Sevilha. - Moradores das áreas rurais de Edinburgo são os mais satisfeitos da Inglaterra, seguidos de perto po aqueles que vivem nos campos próximos a Belfast, no norte da Irlanda. Belfast foi a cidade com maior pontuação do Reino Unido, seguida por Glasgow, na Escócia, e Cardiff, no País de Gales. A pesquisa visa a formar a base de uma ?planta? de localidades saudáveis na Europa. Quando completa, a planta será disponibilizada para executores e planejadores políticos e sociais da Europa, segundo a Pfizer. ?A localidade onde você vive contribui consideravelmente para sua saúde pessoal ? mentalmente, emocionalmente e fisicamente?, diz a baronesa Sally Greengross, chefe do Centro Internacional da Longevidade de Londres, que não está envolvido com a pesquisa. ?Consequentemente, criar comunidades que facilitem a vida saudável dever ser uma prioridade para todas aqueles que buscam adequar o desafio do envelhecimento da população européia e ligado a temas sociais e de saúde.?