Europeus homenageiam vítimas dos atentados de Madri As homenagens às vítimas dos atentados de quinta-feira em Madri se estenderam hoje por toda a Europa. Em quase todas as principais cidades do continente, foram respeitados três minutos de silêncio ao meio-dia de Madri. Em vários locais, da Noruega à Bósnia, os sinos dobraram e sirenes soaram em sincronia. Com seu presidente Jacques Chirac e seu primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin à frente, os franceses silenciaram nos primeiros minutos da tarde. Ônibus e automóveis se detiveram nas principais avenidas da capital francesa em memória dos 200 mortos nos ataques. Algumas pessoas depositaram flores na frente da estação ferroviária de Saint-Lazare, uma das mais movimentadas de Paris. Outras curvavam a cabeça em oração ou simplesmente paravam de caminhar e se mantinham em silêncio. Manifestações semelhantes se repetiram perto da Estação Vitória, em Londres, e na principal estação de trens de Roma, Termini. No Aeroporto de Heathrow, perto de Londres, os aviões suspenderam as operações de decolagem por três minutos. Grande parte das emissoras de rádio e TV da Europa interrompeu sua programação regular para divulgar sons e imagens das maciças manifestações de Madri da sexta-feira. A Rádio Vaticano transmitiu a gravação de um pronunciamento feito pelo papa João Paulo II um dia depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA - na qual o pontífice implorava a Deus para "abrir nossos corações para a esperança". Segundo o porta-voz do Vaticano, cardeal Joaquín Navarro-Valls, o papa "parou para um momento de meditação, unindo-se espiritualmente a todos os que sofrem por causa desse ataque". Cerca de 3 mil pessoas - incluindo o presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, e o primeiro-ministro belga, Guy Verhofstadt - interromperam suas atividades no centro de Bruxelas e saíram às ruas para os três minutos de silêncio. Na Alemanha, o trânsito parou em Berlim, assim como nas principais cidades do país. A Bolsa de Valores de Frankfurt, uma das principais da Europa, suspendeu suas atividades por alguns instantes. Em Madri, funcionários trabalhavam hoje para identificar 18 corpos, dos quais não se conhece nenhum dado. Permanecem internados nos hospitais da capital espanhola 243 feridos - dos quais 11 estão em estado crítico e 34 em estado muito grave. De acordo com as autoridades espanholas, 17 mortos procedem de países latino-americanos, assim como 28 feridos. Os ataques causaram a morte de um brasileiro, Sérgio dos Santos Silva, cuja família vive no Paraná, e deixou dois feridos.