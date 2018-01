Europeus reforçam segurança para a visita de Bush A Rússia e a Alemanha vão montar um forte esquema de segurança para proteger o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, durante a visita que fará aos dois países esta semana. Ele chega nesta quarta-feira a Berlim e ficará de quinta-feira até domingo em Moscou e São Petersburgo. Nesta terça-feira, em Berlim - primeira etapa da viagem a quatro países da Europa -, cerca de 20 mil pessoas saíram em passeata pelas ruas em protesto contra a chegada de Bush à cidade. Bush ficará apenas 20 horas na capital alemã e seguirá depois para Rússia, França e Itália. As forças de segurança da Alemanha estão em estado de alerta máximo, diante do temor de um atentado. Foram mobilizados 10 mil policiais, um recorde na proteção de chefes de Estado no pós-guerra, para conter possíveis protestos violentos. Bush se reunirá com o chanceler Gerhard Schroeder e falará ao Parlamento alemão. Em Moscou, dirigentes das Forças Armadas e dos serviços secretos dizem que os separatistas chechenos - que recebem apoio de membros da organização terrorista Al-Qaeda - planejam realizar atentados para prejudicar a reunião de cúpula entre Bush e o presidente russo, Vladimir Putin. A polícia anunciou que reagirá com firmeza contra qualquer manifestação anti-EUA. "Rigorosas medidas serão tomadas para evitar demonstrações de grupos extremistas descontentes com a aproximação russo-americana e com as operações dos Estados Unidos em diferentes lugares do mundo", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Ivan Klemenkov, à agência russa ITAR-Tass. Foi reforçada a segurança nas embaixadas e órgãos estrangeiros em geral. Segundo o comando das tropas e dos serviços secretos russos na Chechênia, os rebeldes preparam um ataque a Gudermes, segunda mais importante cidade chechena, e possivelmente atentados nas vizinhas repúblicas do Daguestão e Ingushétia. "O presidente vai à Europa no espírito de a Europa ser uma democracia, a Alemanha ser uma democracia", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleisher. "E quando as pessoas saem pacificamente às ruas para protestar, estão fazendo exatamente aquilo que nos une, mesmo que chegue ao ponto de contestação." No entanto, altos funcionários norte-americanos temem que um grupo de manifestantes alemães mais esquerdistas, estimado em até 2 mil, roube a cena nas manifestações. Na cúpula em Moscou, Putin e Bush assinarão um acordo para redução do arsenal de ogivas nucleares para um máximo de 1.700 a 2.200 unidades cada - hoje, cada um tem cerca de 6.000. Tentando aplacar o descontentamento de grupos nacionalistas e de esquerda, que acusam o governo russo de ceder aos interesses norte-americanos, o chanceler Igor Ivanov foi hoje ao Parlamento explicar os objetivos da política externa de Putin em relação aos EUA. Ivanov insistiu em que a cúpula "não será apenas sorrisos e apertos de mão" e disse que o Kremlin prepara-se para "pressionar os Estados Unidos em vários pontos", como o estabelecimento de um prazo-limite para ampliação da presença militar norte-americana na Ásia Central, que preocupa os militares. Ivanov afirmou ainda que na declaração sobre relações estratégicas a ser assinada pelos dois países, Bush se comprometerá a manter o caráter limitado do escudo antimísseis que os EUA pretendem desenvolver. Na semana passada, Washington desmentiu que dará garantias à Rússia sobre limitações no projeto.