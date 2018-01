Europeus vêem Bush negativamente O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, não obteve boas notas com relação à sua política externa segundo a maioria dos europeus, que expressaram por uma margem arrasadora acreditar que ele toma suas decisões baseado apenas nos interesses dos Estados Unidos, revelou nesta quarta-feira uma pesquisa realizada em quatro países europeus. A aprovação dos europeus sobre a forma de lidar com a política internacional está entre 40 e 60 pontos porcentuais abaixo da aprovação dada pelos moradores do Velho Continente ao ex-presidente Bill Clinton sobre o mesmo assunto. O número de pessoas que não sabia o que pensar sobre a política internacional de Bush variava entre 25% e 33% nos países onde os europeus foram entrevistados. Aproximadamente mil pessoas responderam, no começo de agosto, a um questionário elaborado pelo Centro de Pesquisas Pew para o Povo e a Imprensa na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Itália e na França. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. A sondagem foi feita em parceria com o International Herald Tribune e em associação com o Conselho de Relações Internacionais. Sean McCormack, um porta-voz da Casa Branca, colocou em dúvida o sentimento refletido nas pesquisas. Segundo ele, Bush se esforçou para redefinir as relações pós-Guerra Fria com a Rússia e está comprometido com os aliados dos Estados Unidos na luta contra o aquecimento global - só que não no âmbito do Protocolo de Kyoto, rejeitado por Bush. "Com certeza, há mais coisas que unem os Estados Unidos e a Europa do que nos separam. Mas são assuntos sobre os quais estamos conversando e travando consultas mútuas", disse McCormack. Mais de quatro em cada cinco pessoas reprovaram suas posições sobre o Protocolo de Kyoto sobre aquecimento global e mais de 65% desaprovavam sua posição sobre a defesa antimísseis. A maior parte dos europeus aprova seu apoio ao livre comércio e sua decisão de manter as tropas dos Estados Unidos em Kosovo e na Bósnia. Mais de sete em cada 10 pessoas na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha e na Itália disseram que as decisões sobre política internacional do presidente norte-americano são baseadas única e exclusivamente nos interesses dos EUA, dizia a pesquisa. Quase três quartos dos pesquisados sentem que Bush compreende menos a Europa do que outros ex-presidentes dos Estados Unidos.