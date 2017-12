Europeus veêm com ceticismo "plano terrorista" nos EUA As autoridades de Washington não convenceram os especialistas europeus sobre o suposto plano preparado pelo porto-riquenho José Padilla para atacar os Estados Unidos com uma bomba radioativa "suja". As dúvidas sobre a versão americana foram levantadas por funcionários dos serviços secretos tanto da Grã-Bretanha e de alguns países da Europa continental. As fontes, ouvidas pelo jornal britânico The Independent, receberam com grande "ceticismo" as declarações de Washington. Na Grã-Bretanha, os funcionários que investigam o suposto projeto de Padilla, um cidadão americano que passou a se chamar de Abdullah Al Mujahir depois de se converter ao Islã, não encontraram nenhuma prova sobre a sua capacidade de adquirir material radioativo para a construção da bomba. Segundo um outro diário britânico, o The Guardian, o suposto terrorista não havia definido ainda nem o local nem o data para pôr em prática seu suposto plano mortal. Na última segunda-feira, o secretário de Justiça dos EUA, John Ashcroft, anunciou a detenção de Al Mujahir, afirmando que o suposto terrorista "estava explorando a possibilidade de explodir uma bomba radioativa suja em nosso país". De acordo com o Guardian, funcionários de várias agências européias de inteligência não encontraram nenhum indício que permita apontar qualquer projeto em uma etapa avançada. Segundo fontes britânicas, Al Mujahir poderia não ser mais que um simples informante da organização terrorista Al-Qaeda. Neste caso, segundo hipóteses levantadas por fontes do jornal, as autoridades americanas teriam questionado Al Mujahir e, na falta de "peixe grande", decidiram detê-lo e dar ao fato o máximo de publicidade possível.