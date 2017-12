Europeus visitarão o Irã para discutir programa nuclear Três importantes ministros das Relações Exteriores de países pertencentes à União Européia terão reuniões amanhã com o presidente do Irã, Mohammad Khatami, para discutir o programa nuclear iraniano, que segundo os Estados Unidos seria usado para a produção de armas atômicas. O Ministério da Cultura do Irã informou nesta segunda-feira que os ministros das Relações Exteriores de Alemanha, França e Grã-Bretanha - Joschka Fischer, Dominique de Villepin e Jack Straw, respectivamente - encontrarão Khatami. Em Londres, Straw confirmou que viajará ao Irã com seus colegas alemão e francês e declarou: "Esclarecer as dúvidas em torno do programa nuclear iraniano é de interesse da UE e da ampla comunidade internacional." Em Berlim, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha confirmou a viagem de Fischer, assim como Paris respondeu afirmativamente sobre a visita de Villepin a Teerã.