Europol prende 75 por tráfico de pessoas Agentes da Europol, a polícia européia, prenderam ontem 75 indivíduos acusados de tráfico de pessoas, em especial curdos iraquianos. A chamada Operação Bagdá foi lançada em nove países e envolveu cerca de 1.300 policiais da organização. Os imigrantes teriam pago cerca de US$ 18 mil para conseguir chegar até a União Européia. Segundo as autoridades, a maioria dos imigrantes passou pela Turquia para entrar no bloco. Há duas semanas, a UE aprovou uma nova lei para detenção e expulsão de estrangeiros ilegais no bloco.