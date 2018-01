Eurostar suspende tráfego por incêndio em Londres A operadora de trens Eurostar suspendeu todos os seus serviços para a Europa continental após um incêndio nesta sexta-feira, 16. Operadores de linha fecharam todos os trilhos na área ao redor do fogo, que aconteceu perto da estação de Wansdworth Road, no sul de Londres. O incêndio foi causado por uma explosão envolvendo cilindros de gás. "Por causa do risco de cilindros de gás explodindo, autoridades constataram que só poderão intervir daqui a 24 horas", disse a Eurostar em declaração. Os serviços foram suspensos até as 17h00 GMT (20h00 no horário de Brasília) do Sábado. O Eurostar é um serviço de combios que conecta a estação Waterloo, em Londres, com a estação Gare du Nord, em Paris, com Lille e com Bruxelas, na estação Gare du Midi). O trem atravessa o Eurotúnel pelo Canal da Mancha e começou a operar em novembro de 1994.