Eurotúnel é interditado por problemas técnicos O Eurotúnel foi interditado esta tarde, com o cancelamento de dezenas viagens dos trens que ligam Londres a Paris e Bruxelas. Dezenas de milhares de passageiros que pretendiam viajar hoje estão sendo avisados nas estações de Waterloo, em Londres, Gare du Nord, em Paris e em Bruxelas que o cancelamento do serviço foi causado por um problema técnico e não por uma medida de segurança diante dos ataques terroristas nos Estados Unidos. Ainda não se sabe se o serviço será reestabelecido amanhã. Esse problema, adicionado ao cancelamento dos vôos os Estados Unidos, que estão sendo lentamente reestabelecidos, e as medidas de seguranças adotadas pelos aeroportos europeus, reforçaram o caos que atingiu o setor de turismo britânico desde terça-feira passada.