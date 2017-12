Eurotúnel pede fechamento de campo de refugiados A companhia anglofrancesa Eurotúnel pediu às autoridades da França que fechem o campo para refugiados de Sangatte, em Calais, após os incidentes ocorridos na quarta-feira, com os 550 refugiados que tentaram cruzar o Eurotúnel para entrar ilegalmente no Reino Unido. O diretor do Eurotúnel, Alain Bertrand, declarou que a companhia não tem nenhum poder para deter as freqüentes tentativas de centenas de imigrantes ilegais do campo de refugiados de Sangatte que querem chegar ao Reino Unido. Falando em tom enérgico à imprensa britânica, Bertrand acrescentou que os governos da Grã-Bretanha e da França têm tido uma atitude passiva diante do problema dos refugiados: "falam muito, mais deixam que a situação se deteriore cada dia mais". Bertrand advertiu que a frustração dos refugiados do campo de Sangatte, localizado a apenas 2 km do Eurotúnel, cresce a cada dia, e esclareceu que o incidente de ontem foi mais uma campanha publicitária em favor dos imigrantes do que uma tentativa concreta de chegar à fronteira inglesa. "Foi uma operação muito bem armada, e eles sabiam perfeitamente que não chegariam ao Reino Unido", explicou. A polícia francesa precisou usar gás lacrimogêneo para deter o grupo de 550 refugiados que tentavam cruzar o Eurotúnel à 1h da madrugada (hora local) de ontem. Como resultado dos incidentes, as autoridades detiveram por mais de 10 horas os trens que faziam o percurso entre França e Inglaterra, e tiveram que transferir mais tarde todos os passageiros que se encontravam dentro dos trens para hotéis da região. A polícica francesa informou que 129 refugiados foram presos e o resto do grupo foi reconduzido imediatamente para o campo de Sangatte, que abriga autalmente mais de 1.600 cidadãos de diferentes nacionalidades.