EverSystems diz que seus funcionários estão bem A EverSystems, multinacional de origem brasileira com sede em São Paulo, informou nesta quarta-feira que seu consultor João Bosco Araújo de Melo e outros quatro funcionários da empresa que estavam prestando serviços temporários em escritório de um cliente na empresa, localizado no World Trade Center 4, 4º andar, conseguiram deixar o escritório antes do desabamento e estão bem. A empresa informou que nenhum deles trabalhava nas torres gêmeas do WTC, em Nova York, destruídas nesta terça-feira por terroristas. O escritório da EverSystems nos Estados Unidos fica em Miami.