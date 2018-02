Evita Perón ganha seu primeiro museu Para a alta sociedade argentina, era - com tom de desprezo - "esa mujer" (essa mulher). Para os pobres do país, era - com um carinho reverencial - "Evita". A figura que polarizava tanto as opiniões dos argentinos era Eva Duarte de Perón, a mulher mais famosa e polêmica que a Argentina teve em quase 500 anos de História. Na sexta-feira, o país recordará os 50 anos de sua morte, ocorrida, por causa de um devastador câncer, às 20:25 de uma noite fria e nublada de julho de 1952. Meio século depois, essa figura histórica que ainda hoje consegue provocar amor e ódio, contará pela primeira vez com um museu. A instituição será inaugurada na sexta-feira na rua Lafinur, em pleno bairro de Palermo. Evita foi a esposa do general Juan Domingo Perón, que governou o país com mão de ferro entre 1946 e 1955. A princípio, não passava da mulher do novo presidente, com um passado de atriz e modelo de revistas. Mas rapidamente, tornou-se na "mãe espiritual da nação" e na "protetora" da classe operária. Quando faleceu, a classe alta argentina comemorou. Mas a classe baixa chorou a perda de "la señora" (a senhora). Até fins dos anos 80, podiam encontrar-se nas casas pobres da Grande Buenos Aires retratos de Evita, colocados a modo de altar, para invocar sua proteção. O comando do museu está a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, sobrinha-neta de Evita. "Estou um pouco emocionada", confessou Cristina durante a pré-inauguração, ao relatar que o museu era o resultado de cinco anos de exaustivo trabalho. "Sentimos que havia uma demanda popular para saber e compreender quem havia sido esta mulher que agiu ao longo dos anos 40 e 50, deixando marcas profundas na Argentina, graças a seu trabalho", explicou. As peças do museu vão desde os elegantes vestidos de gala de Evita, passando por medalhas, fotografias de sua época de modelo, e até vídeos do monumental funeral que teve, no qual participaram mais de 2 milhões de pessoas, o maior da História da Argentina (maior até que o de seu próprio marido, o general Perón, falecido 22 anos depois). O museu ainda está incompleto, já que uma parte substancial dos fundos que dispunha foram retidos dentro do "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários). No entanto, apesar das partes que faltam, será inaugurado no dia da morte de Evita. Além de cartazes que faziam a apologia da obra social de Evita, sua sobrinha-neta também incluiu na coleção diversos livros e artigos que criticam duramente o polêmico casal Perón. "Quisemos mostrar os dois lados da História". Segundo Rodíguez, "a idéia é que através de seus objetos possamos começar a nos aproximar à uma Evita sem adjetivos, e que encontremos uma Evita substancial", disse. O edifício do museu possui vínculos históricos com Evita, já que foi o "lar temporário número 2", lugar onde centenas de mulheres buscavam refúgio quando possuíam algum tipo de problema, fosse trabalhista ou familiar. O lar era controlado pela poderosa Fundação Eva Perón, encarregada de distribuir ajuda social de forma "direta", já que a esposa do então presidente Juan Domingo Perón considerava que os meios burocráticos normais eram muito "demorados".