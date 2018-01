Evo acha que Fidel voltará à presidência em 28 ou 29 de abril O presidente da Bolívia, Evo Morales, acha que Fidel Castro voltará à presidência de Cuba em 28 ou 29 de abril, durante a celebração, em Havana, do terceiro aniversário da Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba). "Se o comandante e presidente Fidel decidiu realizar este ato do terceiro ano da Alba em Cuba, desejo e acredito, espero não estar errado, que o companheiro Fidel retornará à presidência de Cuba em 28 ou 29 de abril, para continuar apoiando todo o mundo em temas de saúde e educação", disse Morales no sábado, 17, segundo uma gravação oficial de vídeo. A declaração foi feita durante um discurso na localidade rural de Monte Punku, no departamento central de Cochabamba, para onde o líder viajou para reunir-se com camponeses. Fidel delegou a presidência cubana a seu irmão Raúl após passar por uma cirurgia intestinal, e não aparece em público desde o dia 26 de julho de 2006. As últimas imagens do ditador foram transmitidas pela televisão cubana em 30 de janeiro. O líder boliviano disse que, na semana passada, recebeu um telefonema de Havana para indicar a realização do ato para comemorar os três anos do Alba e o primeiro do Tratado de Comércio dos Povs, acordos dos que são sócios Cuba, Bolívia e Venezuela. Segundo Morales, esse ato de abril terá a presença dos líderes desses três países e pelo menos mais três.