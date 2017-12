Evo amarga nova derrota nas urnas: 65% anulam voto em eleição para magistrados

LA PAZ - Após uma campanha em que os opositores do presidente boliviano, Evo Morales, pediram aos eleitores insatisfeitos com o líder que anulassem seu voto, a eleição para magistrados do Judiciário da Bolívia registrou mais de 65% de votos brancos ou nulos, com 80% das urnas apuradas, informaram nesta segunda-feira, 4, as autoridades eleitorais do país.

Seis dias antes da votação, a Justiça Constitucional boliviana tinha autorizado Evo a disputar o quarto mandato consecutivo, contrariando o resultado do plebiscito realizado em fevereiro de 2016, no qual 51% dos eleitores negaram ao líder a possibilidade de disputar a presidência novamente.

No domingo, 3, os bolivianos votaram para eleger magistrados de quatro instância judiciais. Evo não reconheceu o que a oposição qualificou como uma derrota do líder.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Liberado por decisão do Supremo, Evo anuncia candidatura em 2019

“Falaram que 70% dos votos seriam nulos. Onde estão os 70% da direita?”, disse o presidente nesta segunda. A oposição promete protestar nas ruas e buscar instâncias internacionais para combater o que qualifica como “um golpe contra a democracia”.

Caso seja reeleito na próxima eleição presidencial, o líder do Movimento ao Socialismo (MAS) poderá permanecer 19 anos no poder. / AFP