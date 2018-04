Evo anuncia nova equipe e amplia número de ministérios

O presidente boliviano, Evo Morales, deu posse ontem, em La Paz, à equipe de governo que será responsável por levar adiante as mudanças constitucionais aprovadas no referendo de janeiro, depois de meses de manifestações, conflitos de rua e impasse político. O anúncio inclui a ampliação do número de ministérios e da participação indígena no governo. As novas pastas de Culturas, Autonomia e Luta Contra a Corrupção fizeram subir de 17 para 20 o número de ministérios. O governo também passará a ter ministros indígenas à frente das pastas de Relações Exteriores, Justiça, Trabalho e Desenvolvimento Rural. No Ministério de Hidrocarbonetos e Energia - considerado estratégico por administrar o gás natural, principal produto de exportação do país -, Evo optou por trocar o ex-ministro Saúl Ávalos por Oscar Coca. Ávalos é acusado de corrupção na YFPB, a estatal boliviana responsável pela exploração e o comercio de gás. "A corrupção era um direito do Estado colonial", disse Evo na cerimônia. "Temos de começar a mudar e por isso foi criado um Ministério de Transparência Institucional e Luta contra a Corrupção." Um dos principais desafios da nova equipe de governo será o de levar adiante as reformas que conferem maior autonomia aos departamentos (Estados) bolivianos. Esse foi um dos principais pontos de discórdia entre governo e oposição até a aprovação da reforma constitucional, no mês passado. Os governadores de oposição ainda consideram que a reforma atendeu apenas parcialmente suas demandas. Nos Departamentos de Santa Cruz, Beni e Tarija, a maior parte da população votou contra a reforma constitucional no referendo. Ontem, o ministro Carlos Romero, que assumiu a nova pasta de Autonomia, disse que pretende se reunir com os governadores "o antes possível", já que a discussão sobre a autonomia departamental deve ser uma das prioridades para a nova equipe de governo.