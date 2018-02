Evo atenua o discurso nas regiões opositoras

"Os dois setores tiveram de ceder por uma necessidade mútua - o presidente precisava de Santa Cruz e as classes médias locais, que são o motor econômico da região, precisavam de um bom parceiro", afirmou ao Estado Manfredo Bravo, coordenador do curso de Ciência Política da Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz. "Isso levou Evo a adotar uma posição pragmática, até mais parecida com o neoliberalismo do que com o socialismo defendido por seu partido Movimento ao Socialismo."

Apesar de não destacar nem fazer publicidade dessa mudança, Evo admite uma nova abordagem em relação a Santa Cruz. "Os tempos agora são outros. Estamos em um momento de integração e desenvolvimento da nossa Bolívia e Santa Cruz será o Departamento que representará essa integração', afirmou o presidente no ato final da campanha, na terça-feira, em Santa Cruz de La Sierra.

Essa nova política para a região só foi possível com uma atenuação do discurso de confronto, feito com base em argumentos raciais, "que foi parte fundamental da ascensão de Evo ao poder, com apoio dos setores populares", afirmou Bravo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Precisão. Um exemplo da eficiência do pragmatismo praticado por Evo, principalmente durante seu segundo mandato - a partir de 2009 - é o enfraquecimento dos líderes políticos na chamada Meia-Lua boliviana, que foram processados e presos ou se exilaram.

"Houve uma primeira fase de tensão e confronto que foi muito importante para que a atual política, que eu diria ter uma abordagem quase romântica, funcionasse", disse o cientista político Marcelo Silva, da Universidade Maior de San Andrés.

Para o analista, outro triunfo do presidente para chegar aos 59% nas intenções de voto, segundo pesquisas, foi a habilidade em se aproximar de setores-chave. "Por ser bem desenvolvida, Santa Cruz tem a característica de receber muitos bolivianos de outras partes do país. Evo estabeleceu uma conexão com esses setores e criou uma espécie de fortaleza eleitoral."

Ontem, Evo participou ontem de uma partida de futebol beneficente contra ex-jogadores do clube espanhol Real Madrid. O amistoso foi vencido pelo combinado de Evo, que atuou ao lado de ex-jogadores da seleção boliviana, por 4 a 2.