Evo chega a Moscou para acordos bilaterais O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou ontem a Moscou, na primeira visita de um chefe de Estado boliviano à Rússia. Ele se reunirá hoje com o presidente russo, Dmitri Medvedev, e com o primeiro-ministro,Vladimir Putin. Evo deve assinar um acordo com o consórcio Gazprom, que prevê investimentos de até US$ 3 bilhões em novas jazidas de gás na Bolívia.